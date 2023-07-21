"Метінвест" оцінює виторг України в разі повного розблокування портів у $20 млрд на рік

Гірничо-металургійна група "Метінвест" оцінює валютний виторг України за умови повного розблокування портів країни у $20 млрд на рік, водночас вихід РФ із "зернової угоди" дає змогу Україні повністю розблокувати морські порти, заявив керівник проєктного офісу генерального директора ТОВ "Метінвест Холдинг" Олександр Водовіз в ефірі "5 каналу".

За його словами, альтернативи повному розблокуванню портів України для всіх вантажів немає, відправлення автомобільним і залізничним транспортом через західні переходи сильно обмежені їхньою пропускною спроможністю і не проходять за собівартістю. В період турбулентної ситуації на міжнародних ринках вихід Росії із "зернової угоди" став великою новиною для української економіки. Хоча ця угода де-факто не працювала протягом останніх трьох місяців, але її вплив на регіональну торгівлю та логістику надалі є важливим фактором.

Водовіз зазначив, що російська сторона ухвалила рішення про вихід із ініціативи давно, після чого почала гальмувати роботу "зернового коридору", а зараз це рішення просто було формалізовано. Водночас він вважає, що "зернова угода" стала своєрідною "легітимізацією піратства" в Чорному морі.

"Зернова угода" легітимізувала право Росії на те, щоб виходили тільки ті кораблі, які вона хоче, і тільки в певному порядку. І перевірка, яку вона хоче. Виходить, що російські всі кораблі йдуть з усім, а наші кораблі - не йдуть. Для нас ціна питання, якщо всі кораблі підуть, - десь $20 млрд на рік, для них - від $80 до $100 млрд. Ось увесь Азово-Чорноморський басейн РФ, усі товари, які виходять через Босфор, для них це питання $100 млрд. Ми якось про це питання трішки забули", - зазначив Водовіз.

Він наголосив, що необхідно повертатися до повноцінного функціонування українських морських портів, як це було до повномасштабного вторгнення РФ.

"І такі умови треба ставити росіянам. Дивіться, нас не цікавить лише зерно, ми хочемо, щоб виходили всі продукти. Чому ваші всі продукти йдуть, а у нас тільки зерно? Наприклад, візьмемо допомогу США за минулий рік. Пряма допомога в бюджет - $7,2 млрд. Допомога МВФ - $3,5 млрд. Податкові надходження лише від портів, від повного розблокування - це близько $5 млрд", - пояснив спікер.

Він уточнив, що зерно - це лише 40% того, що постачала Україна на експорт морським шляхом. Ще 40% - це метал, і 20% - усе інше. Він висловив припущення, що переговори свого часу були зосереджені саме на зерні через участь у них ООН.

"Була ООН, якій було вигідно, щоб Росія відпустила зерно. Чому їм це вигідно? За всієї поваги до ООН, вони не думають про економічні інтереси України, їм важливо, що буде в Європі, що буде у світі. А що буде тоді? Тоді голодні біженці, які поїдуть в Європу і в Америку. Їм це не потрібно, через це тоді було ухвалено рішення щодо зерна. Але для України, я вважаю, це неправильне рішення. Для України рішення - це коли будуть відкриті всі порти й поїдуть усі продукти", - наголосив керівник проєктного офісу.

Він підтримав рішення Міноборони оголосити всі судна, які рухатимуться до контрольованих росіянами портів, військовими цілями. Україна має показати силу в Чорному морі, щоб мати вигіднішу позицію на майбутніх переговорах.

Ще одним аргументом для переговорів можуть бути розрахунки Федерації роботодавців України. За їхніми даними, фінансова допомога від США за 2022 рік становила $18 млрд. Розблокування портів також дає $18 млрд.

"Рівень питання одразу набуває іншого змісту. Тоді наші партнери також мають дивитися, що якщо ми відкриваємо порти для всього, значить, вони можуть зменшити допомогу, і зменшується навантаження на їхній бюджет", - вказав експерт.

Він пояснив, що без відкриття портів в України є лише два варіанти - залізниця й автотранспорт. Але тоді з'являються питання собівартості та пропускної спроможності.

"Є логістика, є собівартість цієї логістики. Якщо ви збільшуєте коридор на продукцію, яка йшла кораблем, ви тепер її відправляєте залізницею, - зрозуміло, що її собівартість буде дуже великою. І тут запитання, чи буде готовий виробник у збиток її вантажити чи ні? Ми не готові. Що ми будемо робити? Ми будемо закривати заводи", - сказав представник "Метінвесту".

Водночас він констатував, що навіть після всіх санкцій російський метал у Європі чудово продається. "Є 11 пакетів санкцій, які запроваджено. У цих пакетах санкцій частково десь метал заборонили, але основні види продукції, що постачає Росія, не заборонили. Виходить парадокс: ми залізницею не можемо виводити свою продукцію, і нас там заміщають росіяни. Що роблять європейці? Охоче купують", - наголосив Водовіз.

Він резюмував, що рішення про розблокування українських портів має бути системним і потребує спільної роботи кількох міністерств.