Події

19:22 21.07.2023

За добу українська авіація завдала 13 ударів по місцях скупчення окупантів

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За добу українська авіація завдала 13 ударів по місцях скупчення окупантів

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів і трьох - по зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18:00 п'ятниці, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

У свою чергу підрозділи українських ракетних військ і артилерії протягом минулої доби вразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, два артилерійські засоби на вогневих позиціях і станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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