ЗСУ стримали всі атаки окупантів на сході, за добу відбулося 33 бойові зіткнення

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках на сході України, протягом доби відбулося 33 бойові зіткнення, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 п'ятниці, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, розповіли в Генштабі.

"На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Надія, Макіївка, Невське Луганської області та Серебрянський ліс, Діброва Донецької області... На бахмутському напрямку під щільним вогнем артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Григорівки Донецької області... На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Красногорівки і Мар'їнки Донецької області", - ідеться у зведенні.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на запобіганні подальшому просуванню українських військ. На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність, на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.