Зеленський провів нараду щодо "політики героїв"

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю нараду щодо "одного з найважливіших компонентів державної політики України - політики героїв".

"Політики щодо наших воїнів, щодо ветеранів. Україна не лише переможе в цій війні, а й виграє таке життя, яке буде гідним героїв, які за нього борються", - сказав він у відеозверненні в п'ятницю.

"І це дуже важливо, щоб наш устрій - державний, суспільний, економічний, культурний - був саме таким, про який можна буде сказати, що він дійсно заснований на повазі. На повазі до України та кожного, хто спрямував своє життя, свою хоробрість, свою силу заради того, щоб Україна вистояла проти зла і перемогла російський терор", - сказав він.

Зеленський висловив вдячність "усім, хто вже почав розробляти разом із нами деталі української трансформації після цієї війни".