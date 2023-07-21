У "Київавтодорі" тривають обшуки

Київська міська прокуратура спільно зі співробітниками Національної поліції України проводять 20 одночасних обшуків у службових приміщеннях комунальної корпорації "Київавтодор", районних дорожньо-експлуатаційних управлінь столиці та підрядних організацій, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури в п'ятницю.

Слідчі дії відбуваються в рамках провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення майна) за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами "Київавтодору" та дорожньо-експлуатаційних управлінь Подільського, Печерського, Солом'янського та Шевченківського районів столиці шляхом забезпечення підпорядкованим і афілійованим підприємствам перемоги під час проведення державних закупівель на послуги з ремонтів доріг, благоустрою.

"У межах провадження 21.07.2023 на підставі постанов суду проводяться одночасні обшуки за 20 адресами у м. Києві, Київській та Одеській областях, зокрема за місцем розташування комунальних підприємств, підрядних та субпідрядних організацій та осіб, можливо причетних до протиправної схеми. Слідчі дії наразі тривають", - ідеться в повідомленні.