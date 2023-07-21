Під завалами будинку культури в Чернігівській області виявлено тіло жінки - голова ОВА

У Чернігівській області під завалами будинку культури рятувальники виявили тіло жінки, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус.

"Триває розбір завалів. Виявлено тіло жінки, співробітниці БК. На місці працює ДСНС", - написав Чаус у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по Чернігівській області в одному з населених пунктів пошкоджено будівлю місцевого будинку культури.