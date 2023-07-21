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13:01 21.07.2023

Київрада на позачерговій сесії розгляне збільшення видатків на оборону - Кличко

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Київрада на позачерговій сесії розгляне збільшення видатків на оборону - Кличко

Міський голова столиці Віталій Кличко ініціює позачергову сесію Київської міської ради, про це Кличко написав у телеграм-каналі в п'ятницю, 21 липня.

"Київ спрямує ще більше коштів на допомогу підрозділам ЗСУ. На сьогодні столиця вже скерувала понад 1,2 млрд на фінансування сил безпеки та оборони. І ми, як і планували, продовжимо виділяти кошти з міського бюджету", - написав мер.

Окрім того, буде розглянуто питання додаткового фінансування виробництва і закупівель дронів.

"Ще більше дронів та іншого необхідного для наших захисників. Сподіваємося на "зелене світло" від уряду щодо необхідних дозволів та сприяння й не створення перешкод. Також місто надасть максимальну підтримку виробникам дронів. Приміщення, пільги, повне сприяння", - пояснив Кличко.

Він наголосив, що нових великих інфраструктурних проєктів у столиці поки що не заплановано.

"Пріоритет у всіх повинен бути один - всі сили і кошти на Перемогу. І тут має бути порозуміння і обʼєднання зусиль місцевої, центральної влади та суспільства", - підсумував мер.

 

Теги: #бюджет #кличко #київрада

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