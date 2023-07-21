Ворог випустив сім ракет по об'єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі, інформації про постраждалих поки немає - Гуменюк

Ворог випустив сім ракет по об'єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі (Одеська область) у п'ятницю вдень, інформації про потерпілих наразі немає, масштаби руйнувань уточнюють, повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ворог продовжує атаки на Одеську область: сім ракет було випущено різного класу по об'єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі. Об'єкт уражено, масштаби руйнувань ми уточнюємо. Поки що інформації про постраждалих немає", - сказав Гуменюк на брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform у п'ятницю.

Вона зазначила, що це ще одна демонстрація того, що противник не зупиниться і продовжуватиме теракти.

"Усіх жителів регіону прошу бути дуже уважними. У разі оголошення повітряної тривоги переходити до укриття", - закликала Гуменюк.

Голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер повідомив, що внаслідок цієї атаки є пошкодження важливого інфраструктурного об'єкта.

"Країна-терорист продовжує атакувати Одеську область. Вже робить це і вдень. Сьогодні під ударом Білгород-Дністровський район. Ціль - важливий обʼєкт інфраструктури. Саме по ньому росіяни випустили сім ракет. На жаль, є пошкодження", - написав Кіпер у телеграм-каналі.