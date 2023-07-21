У Чернігівській та Сумській областях фіксуються спроби проникнення російських ДРГ - Наєв

Російські окупанти не полишають спроб знайти слабкі місця в українській обороні безпосередньо на чернігівському та сумському напрямках, заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

"У прикордонні фіксується проникнення диверсійно-розвідувальних груп, але всі спроби були невдалими. Ми вживаємо всіх необхідних заходів щодо посилення наших оборонних спроможностей у тісній взаємодії з головами військових адміністрацій щодо збільшення кількості невибухових інженерних загороджень, а також встановлення додаткових камер спостереження", - написав Наєв у телеграм-каналі.

Він наголосив, що в разі спроби перетину будь-якої ділянки державного кордону ворог успіху не досягне.

"Якщо ж рівень загрози зростатиме, Генеральним штабом ЗСУ передбачено посилення наших військ для того, щоб унеможливити спроби ворога вдертися до України", - додав Наєв.