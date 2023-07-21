Минулої доби в результаті ворожих обстрілів на Донеччині двоє людей загинули

Минулої доби четверга через обстріл російських окупантів Донецької області загинуло двоє місцевих жителів Костянтинівки і ще двоє людей отримали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко в п'ятницю вранці.

"За 20 липня росіяни вбили 2 мешканців Донбасу — у Костянтинівці. Ще двоє людей за добу отримали поранення", - написав він у телеграмі.

Голова ОВА наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.