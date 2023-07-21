Події

08:37 21.07.2023

Минулої доби в результаті ворожих обстрілів на Донеччині двоє людей загинули

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Минулої доби в результаті ворожих обстрілів на Донеччині двоє людей загинули

Минулої доби четверга через обстріл російських окупантів Донецької області загинуло двоє місцевих жителів Костянтинівки і ще двоє людей отримали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко в п'ятницю вранці.

"За 20 липня росіяни вбили 2 мешканців Донбасу — у Костянтинівці. Ще двоє людей за добу отримали поранення", - написав він у телеграмі.

Голова ОВА наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #донецька #обстріли

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