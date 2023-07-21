У результаті авіаудару по Сумщині пошкоджено приміщення агрофірми

Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 32 обстріли дев'яти прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 209 вибухів, внаслідок авіаудару у Краснопільській громаді пошкоджено будівлю аграрної фірми, повідомила обласна військова адміністрація (ОВА) у четвер увечері.

За інформацією ОВА, обстрілів зазнали Новослобідська, Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Есманська, Середино-Будська, Великописарівська, Путивльська та Хотинська громади.

Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни здійснили мінометні (25 вибухів, 1 не розірвався) та артилерійські (13 вибухів) обстріли. Крім того, зазначається, що внаслідок удару некерованими авіаційними ракетами (НАР) пошкоджено приміщення агрофірми.

Тим часом у Великописарівській громаді через артобстріли (8 вибухів) пошкоджено лінію електропередачі.

По Новослобідській громаді окупанти здійснили мінометний обстріл (3 вибухи) і артобстріл (5 вибухів).

Юнаківську громаду ворог обстріляв з артилерії (15 вибухів), мінометів (4 вибухи) та АГС (29 вибухів).

Білопільською громадою росіяни стріляли з танків (7 пострілів) і здійснили мінометні обстріли (38 вибухів).

Есманська громада постраждала від артобстрілу (9 вибухів) та мінометного (2 вибухи).

Середино-Будську громаду ворог атакував із АГС (31 вибух).

На територію Путивльської громади російські окупанти скинули 7 мін.

По Хотинській громаді окупанти здійснили артилерійський (4 вибухи) та мінометний (4 вибухи) обстріл.