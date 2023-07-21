За добу українська авіація завдала вісім ударів по місцях скупчення окупантів

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження ворожого особового складу, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 6.00 п'ятниці, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Крім того, нашими захисниками було знищено один розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Тим часом, підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби вразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони, дві станції РЕБ і ще чотири важливі об'єкти противника.