Події

07:13 21.07.2023

Окупанти завдали 49 авіаударів і здійснили 72 обстріли з РСЗВ

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Окупанти завдали 49 авіаударів і здійснили 72 обстріли з РСЗВ

Російські окупанти завдали 49 авіаційних ударів по території України за добу і здійснили 72 обстріли позицій українських військ і населених пунктів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗС України в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6.00 п’ятниці на фейсбук-сторінці.

"У результаті російських терористичних атак, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали промислові об'єкти, житлові будинки та інша інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Генштаб, сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетного удару по території України. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюються.

Окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 113 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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