На фронті протягом доби сталося 32 бойові зіткнення

Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на п'яти напрямках фронту, за добу на фронті сталося 32 бойові зіткнення, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 6.00 п'ятниці, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"Противник і далі зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – за минулу добу сталося 32 бойові зіткнення", - йдеться у повідомленні.

На куп'янському напрямку українські захисники продовжують тримати оборону, і успішно відбили атаки противника на південний захід від Масютівки Харківської області.

Тим часом, як на бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, ЗСУ успішно відбили атаки росіян на південно-західній околиці Кліщіївки.

На авдіївському напрямку під вогнем ворожої авіації та артилерії наші захисники успішно відбили атаки окупантів поблизу Невельського.

Українські сили продовжують стримувати наступ російських військ у районах Новомихайлівки та Мар'їнки Донецької області.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на запобіганні подальшому просуванню наших військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене становище в районі на північ від Приютного Запорізької області", - інформує Генштаб.

Сили оборони України продовжують проведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією за виявленими цілями противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На волинському та поліському напрямках оперативної обстановки без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.