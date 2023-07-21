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03:45 21.07.2023

Рівень замінування Запорізької області в десятки разів вищий, ніж в інших областях – Клименко

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Рівень замінування Запорізької області в десятки разів вищий, ніж в інших областях – Клименко

Рівень замінування Запорізької області у десятки разів вищий, ніж у Сумській чи Чернігівській областях, сказав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв'ю Радіо Свобода, опублікованому в четвер.

"Таке замінування, яке робить ворог на території Запорізької області, і наступ зараз це показує, у десятки разів перевищує замінування, наприклад, Чернігівської чи Сумської областей, де також ворог мінував території", - повідомив Клименко під час інтерв'ю.

За словами міністра, "на сьогоднішній день у нас повністю замінована територія".

Зокрема, Клименко зазначив, що в Київській області вибухотехніки продовжують роботу й територія активної життєдіяльності населення вже практично очищена, але при цьому потрібно розмінувати ще тисячі гектарів полів.

"Тому ми чекаємо на машини механічного розмінування, для роботи на полях", - сказав він.

Клименко зазначив, що терміни розмінування залежать від кадрового потенціалу та забезпечення необхідною технікою.

Як зазначив міністр, кількість знешкоджених мін силами МВС зараз сягає майже півмільйона.

 

Теги: #україна #мвс #розмінування

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