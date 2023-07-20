Події

18:52 20.07.2023

На фронті протягом доби було 20 бойових зіткнень, Сили оборони продовжують наступ на мелітопольському та бердянському напрямках

1 хв читати
На фронті протягом доби було 20 бойових зіткнень, Сили оборони продовжують наступ на мелітопольському та бердянському напрямках

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямах на сході України, протягом доби відбулося 20 бойових зіткнень, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, розповіли в Генштабі.

"На куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника південно-західніше від Масютівки на Харківщині... На бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника на південно-західній околиці Кліщіївки", - ідеться у зведенні.

"На авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ у районі Невельського. Противник завдав авіаційного удару в районі міста Авдіївка. Водночас здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Авдіївка, Карлівка та Невельське Донецької області", - повідомляють у Генштабі.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на запобіганні подальшому просуванню українських військ. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. 

Теги: #фронт #зсу #бої

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:37 20.07.2023
Українські військові на півдні щодня просуваються на сотні метрів - Нацгвардія

Українські військові на півдні щодня просуваються на сотні метрів - Нацгвардія

17:43 19.07.2023
На одному з напрямків на Чернігівщині вирито понад 40 км протитанкового рову - Наєв

На одному з напрямків на Чернігівщині вирито понад 40 км протитанкового рову - Наєв

17:38 19.07.2023
На Мелітопольському напрямку є просування українських сил понад кілометр уздовж лінії фронту - Шершень

На Мелітопольському напрямку є просування українських сил понад кілометр уздовж лінії фронту - Шершень

09:00 19.07.2023
Українські війська мають успіх на двох напрямках на південному фронті

Українські війська мають успіх на двох напрямках на південному фронті

22:09 18.07.2023
Контрнаступ ЗС України далекий від провалу, попереду багато боротьби

Контрнаступ ЗС України далекий від провалу, попереду багато боротьби

21:30 18.07.2023
ЗС України мають успіх на південному напрямку

ЗС України мають успіх на південному напрямку

20:56 18.07.2023
Створення певних умов для просування Сил оборони на півдні України потребує часу - Маляр

Створення певних умов для просування Сил оборони на півдні України потребує часу - Маляр

19:40 18.07.2023
На куп'янському напрямку бої тривають, але ініціатива на боці захисників України

На куп'янському напрямку бої тривають, але ініціатива на боці захисників України

19:08 18.07.2023
Єрмак поінформував Саллівана про актуальну ситуацію на фронті

Єрмак поінформував Саллівана про актуальну ситуацію на фронті

15:08 18.07.2023
Сирський про контрнаступ: Ми хотіли б отримати швидкі результати, але це практично неможливо

Сирський про контрнаступ: Ми хотіли б отримати швидкі результати, але це практично неможливо

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС пропонує створити в рамках Європейського фонду миру спецфонд для військових потреб України розміром EUR5 млрд на рік на наступні чотири роки

Зеленський обговорив із прем'єром Ефіопії вихід РФ із зернової угоди та підготовку до Глобального саміту миру

Майже третину земельного банку "Нібулону" заміновано - топменеджер

Жертвами нічного удару по Миколаєву стало літнє подружжя

Україна може розглядати всі судна, що прямують у російські та окуповані порти, як такі, що перевозять військові вантажі - Міноборони

ОСТАННЄ

Апеляційна палата ВАКС залишила чинним запобіжний захід ексголові Верховного суду

Інспектори МАГАТЕ не бачать важкого озброєння або вибухових речовин на ЗАЕС, продовжують запитувати доступ до дахів будівель реакторів

Посол США в Україні: Ми продовжуємо шукати рішення, як доставити українське зерно у світ

ЄС пропонує створити в рамках Європейського фонду миру спецфонд для військових потреб України розміром EUR5 млрд на рік на наступні чотири роки

Зеленський обговорив із прем'єром Ефіопії вихід РФ із зернової угоди та підготовку до Глобального саміту миру

Окупанти обстріляли Оріхів, один із постраждалих жителів міста помер у лікарні

ВАКС обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у справі Укргазбанку

ЄС запровадив нові санкції проти Ірану, що забороняють експорт компонентів для виробництва БПЛА

Українська авіація за добу завдала 7 ударів по місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

Українська авіація за добу завдала 7 ударів по місцях скупчення окупантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА