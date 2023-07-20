Події

14:37 20.07.2023

Українські військові на півдні щодня просуваються на сотні метрів - Нацгвардія

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Українські військові на півдні щодня просуваються на сотні метрів - Нацгвардія

Українські сили на півдні країни щодня просуваються на сотні метрів, витісняючи російських окупантів, повідомив заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

"У надважких умовах замінованої місцевості та вогневого впливу ворога... наші штурмові групи за підтримки танків і артилерії продовжують поступовий рух на південь і південний схід, витісняючи окупантів з української землі. Наші солдати й офіцери практично прогризають оборону ворога", - заявив Уршалович під час брифінгу в Military Media Center у четвер.

Теги: #зсу #південь #просування

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