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14:33 20.07.2023

Кулеба закликав Євросоюз і держави ЄС терміново розширити всі наявні шляхи для українського експорту зернових

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Кулеба закликав Євросоюз і держави ЄС терміново розширити всі наявні шляхи для українського експорту зернових

Україна та Євросоюз мають докласти якнайбільше зусиль для спрощення продовольчого експорту з України, зокрема максимально збільшивши пропускну спроможність альтернативних транспортних коридорів "Шляхи солідарності", заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як повідомляє пресслужба МЗС, Кулеба взяв участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу в режимі відеоконференції з Пакистану. Він наголосив, що мета Росії полягає не лише в заподіянні шкоди Україні, а й у збагаченні за рахунок зростання цін на продовольство.

"РФ знищила "зернову ініціативу", завдає ударів по українських портах та інфраструктурі, задіяних у морському експорті й водночас збільшує власну пропозицію зернових на світових ринках. Інакше кажучи, вони ракетними ударами по ініціативі та портах намагаються усунути Україну з ринку як конкурента, змушують кінцевих покупців, споживачів хліба в Азії та Африці, платити за їхній вихід із Чорноморської зернової ініціативи та фінансувати російську військову машину", - заявив він.

Міністр закликав держави-члени ЄС до активної спільної роботи над тим, щоб позбавити Росію важелів впливу на український морський експорт. За його словами, ідеальним сценарієм буде повне припинення російської морської блокади українських портів.

Кулеба зазначив, що це буде можливо, коли Україна отримає перші ескадрильї F-16, які зможуть патрулювати небо і морські шляхи. Міністр висловив подяку країнам ЄС, які вже роблять активний внесок в авіаційну коаліцію, і закликав якнайшвидше імплементувати всі процедури.

"Наразі Україна запропонувала ООН і Туреччині продовжити роботу "зернового коридору" у тристоронньому форматі, включно з інспекціями кораблів у Спільному координаційному центрі. Ми чекаємо на їхню відповідь. Я закликаю вас підтримати наш запит у вашій взаємодії з ООН і генеральним секретарем", - сказав він.

Кулеба наголосив, що всі альтернативні шляхи експорту українського зерна мають зараз працювати на повну потужність і розширюватися, а заяви про будь-які обмеження є неприйнятними.

Він озвучив конкретні пропозиції України для підвищення пропускної спроможності транспортних коридорів, зокрема, закликав спільно розвивати Дунайський кластер, а також Адріатичний і Балтійський транспортні коридори.

 

Теги: #євросоюз #кулеба #зернова_ініціатива

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