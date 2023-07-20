Події

13:49 20.07.2023

"Метінвест" передав Силам оборони України понад 1500 сучасних БПЛА і продовжуватиме постачання

1 хв читати
"Метінвест" передав Силам оборони України понад 1500 сучасних БПЛА і продовжуватиме постачання

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова за майже півтора року повномасштабної війни передала різним підрозділам Сил оборони України понад 1500 сучасних БПЛА.

Згідно з пресрелізом компанії, всю допомогу надають безоплатно.

"Метінвест" налагодив системні постачання БПЛА різних модифікацій: розвідувальні дрони DJI Mavic; БПЛА Mavic 3 Fly More Combo; Autel EVO II; розвідувальні БПЛА, що працюють за принципом літака - "Фурія", "Ельф", "Валькірія".

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #метінвест #бпла #сили_оборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:34 19.07.2023
У Сумській області ліквідовано чотири БПЛА

У Сумській області ліквідовано чотири БПЛА

07:16 19.07.2023
У небі над Києвом збито всі БПЛА, запущені ворогом уночі

У небі над Києвом збито всі БПЛА, запущені ворогом уночі

19:13 18.07.2023
У Запоріжжі за підтримки ООН і "Метінвесту" відкрили перший ком'юніті-центр "Опліч ХАБ" для взаємопідтримки під час війни

У Запоріжжі за підтримки ООН і "Метінвесту" відкрили перший ком'юніті-центр "Опліч ХАБ" для взаємопідтримки під час війни

11:37 18.07.2023
Сили оборони мають перевагу в боях за Старомайорське на Донеччині - Шершень

Сили оборони мають перевагу в боях за Старомайорське на Донеччині - Шершень

20:53 15.07.2023
У Херсонській області українські військові знищили три БПЛА противника

У Херсонській області українські військові знищили три БПЛА противника

13:49 15.07.2023
"Метінвест" передав на фронт мобільний центр обробки даних за 15 млн грн

"Метінвест" передав на фронт мобільний центр обробки даних за 15 млн грн

16:29 14.07.2023
Резніков: Данія надала Україні 6 БПЛА для сканування мін

Резніков: Данія надала Україні 6 БПЛА для сканування мін

16:09 13.07.2023
Над Сумською областю збито другий за добу безпілотник ворога

Над Сумською областю збито другий за добу безпілотник ворога

15:17 13.07.2023
Сили оборони України продовжують поступове просування вперед на мелітопольському та бердянському напрямках

Сили оборони України продовжують поступове просування вперед на мелітопольському та бердянському напрямках

10:55 13.07.2023
Мобільна група добровольців на Сумщині знищила "Шахед" зі стрілецької зброї

Мобільна група добровольців на Сумщині знищила "Шахед" зі стрілецької зброї

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські військові на півдні щодня просуваються на сотні метрів - Нацгвардія

Посол України в Туреччині: Сподіваємося, що турецька сторона проведе переговори з РФ і зможе переконати її повернутися до "зернової угоди"

Сирський: Ми можемо наразі відповісти одним пострілом на сім-вісім пострілів росіян

Сирський: Наразі створено всі умови для того, щоб ми повернули Бахмут

Профільний комітет Ради прибрав із законопроєкту про англійську мову вимогу демонстрації англомовних фільмів мовою оригіналу

ОСТАННЄ

Українські військові на півдні щодня просуваються на сотні метрів - Нацгвардія

Кулеба закликав Євросоюз і держави ЄС терміново розширити всі наявні шляхи для українського експорту зернових

Унаслідок нічного удару по Одесі постраждала будівля генконсульства Китаю в Одесі - голова ОВА

ВДНГ запустила онлайн-реєстр пам'яток культурної спадщини

Посол України в Туреччині: Сподіваємося, що турецька сторона проведе переговори з РФ і зможе переконати її повернутися до "зернової угоди"

Окупанти завдали удару "Шахедами" по Семенівці та обстріляли 13 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях за добу, без жертв

У ніч на п'ятницю та в суботу вранці у більшості областей України пройдуть дощі, спека спаде

Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу одеситам і миколаївцям після ударів окупантів по житлових масивах

Сирський: Ми можемо наразі відповісти одним пострілом на сім-вісім пострілів росіян

Сирський: Наразі створено всі умови для того, щоб ми повернули Бахмут

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА