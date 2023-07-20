"Метінвест" передав Силам оборони України понад 1500 сучасних БПЛА і продовжуватиме постачання

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова за майже півтора року повномасштабної війни передала різним підрозділам Сил оборони України понад 1500 сучасних БПЛА.

Згідно з пресрелізом компанії, всю допомогу надають безоплатно.

"Метінвест" налагодив системні постачання БПЛА різних модифікацій: розвідувальні дрони DJI Mavic; БПЛА Mavic 3 Fly More Combo; Autel EVO II; розвідувальні БПЛА, що працюють за принципом літака - "Фурія", "Ельф", "Валькірія".

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".