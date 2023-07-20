Окупанти завдали удару "Шахедами" по Семенівці та обстріляли 13 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях за добу, без жертв

Російські окупанти атакували ударними безпілотними літальними апаратами м. Семенівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці в четвер.

"Семенівка - два вибухи від БПлА типу "Шахед". Унаслідок влучання пошкоджено два приватні будинки, господарські будівлі та п'ятиповерховий будинок", - ідеться в повідомленні.

Також окупанти обстріляли з артилерії, мінометів і некерованих авіаційних ракет села Грем'ячка, Грем'яч, Леонівка, Гай, Веселе та Кам'янська Слобода Новгород-Сіверського району.

"Семенівська громада: Гремʼячка - три приходи, ймовірно НАР із гелікоптера. Новгород-Сіверська громада: Грем’яч - три приходи, ймовірно ствольна артилерія. Леонівка - два приходи, ймовірно міномет 120 мм. Гай - шість приходів, імовірно міномет 120 мм. Веселе - шість приходів, імовірно міномет 120 мм. Камʼянська Слобода - 29 приходів, імовірно РСЗВ; чотири приходи - ймовірно ствольна артилерія", - ідеться в повідомленні.

У Сумській області під обстріл потрапили сім сіл у двох районах. "Шосткінський район: Товстодубове - два приходи, ймовірно міномет 120 мм. Студенок - 10 приходів, імовірно ствольна артилерія. Дружба - чотири приходи, ймовірно міномет 120 мм. Конотопський район: Бояро-Лежачі - три приходи, ймовірно міномет 120 мм. Рівне - чотири приходи, ймовірно міномет 120 мм. Бруски – три приходи, ймовірно міномет 120 мм. Козаче - три приходи, ймовірно міномет 120 мм", - розповіли в ОК "Північ".

Загалом за добу було 14 обстрілів (84 вибухи) сіл, розташованих у безпосередній близькості від державного кордону з РФ, із різних видів озброєння.

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано.