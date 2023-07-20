Події

13:44 20.07.2023

Окупанти завдали удару "Шахедами" по Семенівці та обстріляли 13 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях за добу, без жертв

2 хв читати
Окупанти завдали удару "Шахедами" по Семенівці та обстріляли 13 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях за добу, без жертв

Російські окупанти атакували ударними безпілотними літальними апаратами м. Семенівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці в четвер.

"Семенівка - два вибухи від БПлА типу "Шахед". Унаслідок влучання пошкоджено два приватні будинки, господарські будівлі та п'ятиповерховий будинок", - ідеться в повідомленні.

Також окупанти обстріляли з артилерії, мінометів і некерованих авіаційних ракет села Грем'ячка, Грем'яч, Леонівка, Гай, Веселе та Кам'янська Слобода Новгород-Сіверського району.

"Семенівська громада: Гремʼячка - три приходи, ймовірно НАР із гелікоптера. Новгород-Сіверська громада: Грем’яч - три приходи, ймовірно ствольна артилерія. Леонівка - два приходи, ймовірно міномет 120 мм. Гай - шість приходів, імовірно міномет 120 мм. Веселе - шість приходів, імовірно міномет 120 мм. Камʼянська Слобода - 29 приходів, імовірно РСЗВ; чотири приходи - ймовірно ствольна артилерія", - ідеться в повідомленні.

У Сумській області під обстріл потрапили сім сіл у двох районах. "Шосткінський район: Товстодубове - два приходи, ймовірно міномет 120 мм. Студенок - 10 приходів, імовірно ствольна артилерія. Дружба - чотири приходи, ймовірно міномет 120 мм. Конотопський район: Бояро-Лежачі - три приходи, ймовірно міномет 120 мм. Рівне - чотири приходи, ймовірно міномет 120 мм. Бруски – три приходи, ймовірно міномет 120 мм. Козаче - три приходи, ймовірно міномет 120 мм", - розповіли в ОК "Північ".

Загалом за добу було 14 обстрілів (84 вибухи) сіл, розташованих у безпосередній близькості від державного кордону з РФ, із різних видів озброєння.

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано.

Теги: #північ #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:39 20.07.2023
Окупанти обстріляли Розлив Донецької області, одна людина загинула, одна поранена - ОВА

Окупанти обстріляли Розлив Донецької області, одна людина загинула, одна поранена - ОВА

07:23 20.07.2023
Унаслідок ракетної атаки в Одесі є руйнування, виникла пожежа

Унаслідок ракетної атаки в Одесі є руйнування, виникла пожежа

01:45 20.07.2023
Окупанти за добу 19 разів обстріляли Сумщину з артилерії та авіації

Окупанти за добу 19 разів обстріляли Сумщину з артилерії та авіації

15:15 19.07.2023
Глава МЗС Німеччини про атаки на Одесу: Кожна путінська бомба також завдає удару по найбідніших людях у світі

Глава МЗС Німеччини про атаки на Одесу: Кожна путінська бомба також завдає удару по найбідніших людях у світі

11:37 19.07.2023
Нічні повітряні атаки РФ призвели до відключення ЛЕП у Миколаївській та Одеській областях - Міненерго

Нічні повітряні атаки РФ призвели до відключення ЛЕП у Миколаївській та Одеській областях - Міненерго

09:48 19.07.2023
Окупанти за добу обстріляли 4 прикордонні села на Чернігівщині та Сумщині

Окупанти за добу обстріляли 4 прикордонні села на Чернігівщині та Сумщині

08:58 19.07.2023
Кіровоградська область зазнала нічної атаки ворога, обійшлося без жертв і руйнувань

Кіровоградська область зазнала нічної атаки ворога, обійшлося без жертв і руйнувань

08:56 19.07.2023
У результаті атаки "шахедами" в Херсоні сталася пожежа в будинку культури, пошкоджено двоповерхову будівлю

У результаті атаки "шахедами" в Херсоні сталася пожежа в будинку культури, пошкоджено двоповерхову будівлю

08:32 19.07.2023
На Донеччині внаслідок ворожих обстрілів поранено десять людей

На Донеччині внаслідок ворожих обстрілів поранено десять людей

08:09 19.07.2023
Ворог випустив 449 снарядів по Херсонській області, є постраждалий

Ворог випустив 449 снарядів по Херсонській області, є постраждалий

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські військові на півдні щодня просуваються на сотні метрів - Нацгвардія

Посол України в Туреччині: Сподіваємося, що турецька сторона проведе переговори з РФ і зможе переконати її повернутися до "зернової угоди"

Сирський: Ми можемо наразі відповісти одним пострілом на сім-вісім пострілів росіян

Сирський: Наразі створено всі умови для того, щоб ми повернули Бахмут

Профільний комітет Ради прибрав із законопроєкту про англійську мову вимогу демонстрації англомовних фільмів мовою оригіналу

ОСТАННЄ

Українські військові на півдні щодня просуваються на сотні метрів - Нацгвардія

Кулеба закликав Євросоюз і держави ЄС терміново розширити всі наявні шляхи для українського експорту зернових

Унаслідок нічного удару по Одесі постраждала будівля генконсульства Китаю в Одесі - голова ОВА

ВДНГ запустила онлайн-реєстр пам'яток культурної спадщини

Посол України в Туреччині: Сподіваємося, що турецька сторона проведе переговори з РФ і зможе переконати її повернутися до "зернової угоди"

"Метінвест" передав Силам оборони України понад 1500 сучасних БПЛА і продовжуватиме постачання

У ніч на п'ятницю та в суботу вранці у більшості областей України пройдуть дощі, спека спаде

Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу одеситам і миколаївцям після ударів окупантів по житлових масивах

Сирський: Ми можемо наразі відповісти одним пострілом на сім-вісім пострілів росіян

Сирський: Наразі створено всі умови для того, щоб ми повернули Бахмут

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА