Події

13:35 20.07.2023

У ніч на п'ятницю та в суботу вранці у більшості областей України пройдуть дощі, спека спаде

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У ніч на п'ятницю та в суботу вранці у більшості областей України пройдуть дощі, спека спаде

Короткочасні дощі, подекуди грози очікуються в ніч на п'ятницю у всій Україні, крім заходу, вдень - лише у східних, Запорізькій, Херсонській областях та Криму, на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, удень 22-27°; у південній частині вночі 18-23°, удень 28-32°; у Карпатах вночі 8-13°, удень 17-22°.

У Києві 21 липня вночі короткочасний дощ, удень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, удень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 21 липня найвищу температуру вдень було зафіксовано на позначці +35,9° у 1936 році, найнижчу вночі +7,0° у 1904 році.

У суботу, 22 липня, вночі без опадів, лише в західній частині, Одеській та Вінницькій областях, а вдень у всій Україні, окрім південного сходу, очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер південно-східний із переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, удень 21-26°, на сході країни до 30°; у південній частині вночі 18-23°, удень 28-33°.

У Києві 22 липня вночі без опадів, удень короткочасний дощ. Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°; удень 21-23°.

Теги: #погода #прогноз

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