Події

14:30 20.07.2023

Унаслідок нічного удару по Одесі постраждала будівля генконсульства Китаю в Одесі - голова ОВА

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Унаслідок нічного удару по Одесі постраждала будівля генконсульства Китаю в Одесі - голова ОВА

Унаслідок ворожої нічної атаки по Одесі постраждала будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Унаслідок російської нічної атаки постраждала будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки в Одесі. Агресор навмисне б'є по портовій інфраструктурі - постраждали адміністративні та житлові будинки навколо, а також консульство Китайської Народної Республіки. Це говорить про те, що ворог не звертає ні на що уваги", - написав Кіпер у телеграм-каналі в четвер.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко зазначив, що будівля генерального консульства Китаю в центрі Одеси перебуває у власності КНР.

"Унаслідок ракетної атаки Росії цієї ночі пошкоджено приміщення генерального консульства Китаю в Одесі. За попередніми даними, люди не постраждали. МЗС України перебуває в контакті із посольством КНР задля зʼясування заподіяної шкоди та надання необхідної допомоги", - написав він у фейсбуці.

 

Теги: #кнр #атака #одеса #генконсульство

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