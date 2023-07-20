Сирський: Наразі створено всі умови для того, щоб ми повернули Бахмут

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наразі створено всі умови для відвоювання Бахмута (Донецька область), але з меншими втратами, ніж зазнав противник.

"Я вважаю, що це була велика помилка "Вагнера", коли він повністю заліз в Бахмут, зазнав, можна сказати, шалених втрат в особовому складі. Фактично вони втратили боєздатність. На цей час створені всі умови для того, щоб нам повернути це місто, але з меншими у десятки разів втратами", - сказав Сирський в інтерв'ю ВВС.

За його словами, розташування російських військ наразі нагадує "такий лук, який сконцентрований у Бахмуті".

"І вони перебувають у такому напівоточенні. Ну, цим просто не можна не користуватися", - зазначив Сирський.

Він сказав, що не знає, скільки часу знадобиться на відвоювання Бахмута, але намагатиметься це зробити якнайшвидше.

Говорячи про стратегічне значення Бахмута, Сирський пояснив, що це центр зосередження основних напрямків і доріг. Зокрема, через Бахмут іде дорога з Дебальцевого, дорога з Сіверська, дорога з Горлівки, дорога з Костянтинівки і дорога зі Слов'янська.

"Тобто це центр, де сходяться всі ті шляхи. Використовуючи розвинуту мережу доріг, російські війська можуть наступати щонайменше в трьох таких операційних напрямках. Крім того, взагалі місцевість навколо Бахмута - це зосередження різних панівних висот, які дозволяють контролювати велику частину місцевості навколо, на підступах до Бахмуту. Це підвищує його роль як плацдарму для подальших наступальних дій", - сказав він.

Генерал наголосив, що за три кілометри за Бахмутом місто Часів Яр, і дуже важливо зупинити ворога в Бахмуті, який там розташований у низині.