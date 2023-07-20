Події

11:50 20.07.2023

Обстріли РФ і негода стали причиною відключень е/е у понад 150 населених пунктах

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Обстріли РФ і негода стали причиною відключень е/е у понад 150 населених пунктах

Станом на ранок четверга через негоду знеструмлювали понад 150 населених пунктів у п'яти областях, через повітряні атаки російських агресорів було знеструмлено споживачів Миколаївської та Одеської областей, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі в четвер, унаслідок грозового шторму та спричинених ним технологічних порушень знеструмлювали 79 населених пунктів у Закарпатській області, 44 - у Львівській, 26 - в Івано-Франківській, 2 - у Чернігівській, один - у Сумській області.

Через завдані вночі 20 липня повітряні атаки було пошкоджено та вимкнуто трансформаторну підстанцію в Миколаївській області - без світла залишилися 263 споживачі. В Одеській області тимчасово знеструмлювали 2,8 тис. абонентів.

Традиційно через терор прифронтових і прикордонних із РФ областей залишається без світла частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях. У Херсоні через підрив греблі залишається без світла та сама кількість споживачів, що й декількома днями раніше - 12,7 тис.

Загалом Міненерго наголошує на відсутності дефіциту в енергосистемі та достатності виробленого українськими електростанціями ресурсу для покриття споживання.

Щодо ситуації на Запорізькій АЕС, то декілька днів Міненерго говорить про незмінність рівня води в її ставку-охолоджувачі - 16,4 м, яких достатньо для забезпечення потреб станції.

Теги: #знеструмлення

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