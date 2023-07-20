Події

10:39 20.07.2023

Окупанти обстріляли Розлив Донецької області, одна людина загинула, одна поранена - ОВА

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Окупанти обстріляли Розлив Донецької області, одна людина загинула, одна поранена - ОВА

Російські окупанти обстріляли з РСЗВ "Ураган" Розлив Великоновосілківської громади, внаслідок чого загинула одна особа, також одна - поранена, повідомляє голова ОДА Павло Кириленко.

На волноваському напрямку ворог обстрілював Бурлацьке та Вільне Поле Комарської громади.

На донецькому напрямку внаслідок обстрілів в Гострому Курахівської громади пошкоджено шість будинків.

На горлівському напрямку в Миколаївці Костянтинівської громади також через ворожі обстріли поранено дві людини, пошкоджено три будинки.

Росіяни обстріляли з РСЗВ "Смерч" Костянтинівку. Крім цього, пошкоджено будинок у Часовоярській громаді.

Окупанти також атакували місто Миколаївку БПЛА типу "Шахед", у результаті пошкоджено будинок.

На лисичанському напрямку в Сіверську пошкоджено три багатоповерхові будинки і три інфраструктурні об'єкти, також у Переїзному Званівської громади пошкоджено три будинки.

Загалом за добу внаслідок російських обстрілів загинув один житель Донецької області, поранені ще двоє.

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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