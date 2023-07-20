Росіяни вночі атакували Сумщину трьома "шахедами", два з них збито

Росіяни вночі атакували Сумську область трьома "шахедами", два з них були збиті силами ППО, повідомили в обласній військовій адміністрації в четвер уранці.

"Сьогодні вночі, близько 01.30 м.Суми атакувало три БПЛА типу "Shahed 136". Один із них збито, другий підбито Силами ППО ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

А третій, за даними ОВА, влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу. Внаслідок влучання пошкоджено приміщення із подальшим загорянням.

На місці події бригадою швидкої медичної допомоги надано допомогу медичній сестрі закладу.

Пожежу ліквідовано.

На місці події працюють співробітники ДСНС і поліції.