Окупанти атакували Україну, задіявши 16 "Калібрів", вісім крилатих ракет Х-22, шість крилатих ракет "Онікс"

Окупанти за добу атакували Україну, використавши 16 "Калібрів", 8 крилатих ракет Х-22, 6 крилатих ракет "Онікс" і 32 "шахеди", повідомляють в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України в четвер уранці.

"Минулої доби ворог задіяв для масованого ракетно-авіаційного удару по території України 16 крилатих ракет морського базування "Калібр", 8 крилатих ракет Х-22, 6 крилатих ракет "Онікс", 1 керовану авіаційну ракету Х-59 і 32 ударні БПЛА типу "Shahed", - зазначено в повідомленні.

За результатами бойової роботи протиповітряної оборони знищено 13 крилатих ракет "Калібр", 1 керовану авіаційну ракету Х-59 і 23 ударних БПЛА "Shahed".

Крім того, ворог завдав 78 авіаційних ударів і здійснив 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.