Події

07:12 20.07.2023

Українська авіація за добу завдала сім ударів по місцях скупчення противника

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Українська авіація за добу завдала сім ударів по місцях скупчення противника

Українська авіація за добу завдала 7 ударів по місцях скупчення противника, знищено 11 артсистем і 2 засоби ППО окупантів, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні, опублікованому у фейсбуці.

"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу. Також, нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня", - наголошується в повідомленні.

За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії упродовж доби вразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та станцію РЕБ ворога.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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