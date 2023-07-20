Українська авіація за добу завдала сім ударів по місцях скупчення противника

Українська авіація за добу завдала 7 ударів по місцях скупчення противника, знищено 11 артсистем і 2 засоби ППО окупантів, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні, опублікованому у фейсбуці.

"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу. Також, нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня", - наголошується в повідомленні.

За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії упродовж доби вразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та станцію РЕБ ворога.