На фронті за добу було близько 30 бойових зіткнень, на куп'янському напрямку ЗС України тримають оборону

Противник зосереджує основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках - протягом минулої доби відбулося приблизно 30 бойових зіткнень, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 четверга.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках ворог завдав авіаційного удару неподалік села Грем'ячка Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.

На куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару біля Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Дворічна, Західне, Синьківка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів у Невського, Новолюбівки, Білогорівки Луганської області та Ямполя, Серебрянки і Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали 6 населених пунктів.

На бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника поблизу Богданівки. Ворог завдав авіаудару біля Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ біля Невельського. Противник завдав ракетного та авіаційного ударів у районі міста Авдіївка. Водночас здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

На мар'їнському напрямку, незважаючи на ворожі авіаційні удари та вогонь артилерії, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Мар'їнки та Красногорівки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Новомихайлівки та Благодатного Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене становище в районі на півночі від Приютного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.