Події

07:09 20.07.2023

На фронті за добу було близько 30 бойових зіткнень, на куп'янському напрямку ЗС України тримають оборону

2 хв читати
На фронті за добу було близько 30 бойових зіткнень, на куп'янському напрямку ЗС України тримають оборону

Противник зосереджує основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках - протягом минулої доби відбулося приблизно 30 бойових зіткнень, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 четверга.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках ворог завдав авіаційного удару неподалік села Грем'ячка Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.

На куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару біля Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Дворічна, Західне, Синьківка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів у Невського, Новолюбівки, Білогорівки Луганської області та Ямполя, Серебрянки і Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали 6 населених пунктів.

На бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника поблизу Богданівки. Ворог завдав авіаудару біля Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ біля Невельського. Противник завдав ракетного та авіаційного ударів у районі міста Авдіївка. Водночас здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

На мар'їнському напрямку, незважаючи на ворожі авіаційні удари та вогонь артилерії, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Мар'їнки та Красногорівки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Новомихайлівки та Благодатного Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене становище в районі на півночі від Приютного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:13 20.07.2023
Сили оборони ліквідували 530 окупантів

Сили оборони ліквідували 530 окупантів

07:15 20.07.2023
Окупанти атакували Україну, задіявши 16 "Калібрів", вісім крилатих ракет Х-22, шість крилатих ракет "Онікс"

Окупанти атакували Україну, задіявши 16 "Калібрів", вісім крилатих ракет Х-22, шість крилатих ракет "Онікс"

07:12 20.07.2023
Українська авіація за добу завдала сім ударів по місцях скупчення противника

Українська авіація за добу завдала сім ударів по місцях скупчення противника

19:46 19.07.2023
На південному сході України тривають важкі бої, за добу відбулося 19 бойових зіткнень

На південному сході України тривають важкі бої, за добу відбулося 19 бойових зіткнень

19:03 19.07.2023
Українська авіація за добу завдала п’ять ударів по місцях зосередження противника

Українська авіація за добу завдала п’ять ударів по місцях зосередження противника

08:30 19.07.2023
ЗС України за добу знищили 470 окупантів

ЗС України за добу знищили 470 окупантів

07:31 19.07.2023
Росіяни обстріляли Сумську область із мінометів та артилерії, є пошкодження

Росіяни обстріляли Сумську область із мінометів та артилерії, є пошкодження

07:29 19.07.2023
За добу відбулося понад 20 бойових зіткнень між ЗС України та противником

За добу відбулося понад 20 бойових зіткнень між ЗС України та противником

07:16 19.07.2023
У небі над Києвом збито всі БПЛА, запущені ворогом уночі

У небі над Києвом збито всі БПЛА, запущені ворогом уночі

07:10 19.07.2023
РФ атакувала Україну шістьма "Калібрами" і 35-ма "Шахедами-136", ППО ліквідувала всі ракети і 31 дрон

РФ атакувала Україну шістьма "Калібрами" і 35-ма "Шахедами-136", ППО ліквідувала всі ракети і 31 дрон

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки на Миколаїв збільшилася до 18 осіб

Окупанти вдарили по центру Миколаєва, сімох людей поранено, зокрема трьох дітей

Окупанти знову атакують південь України надзвуковими ракетами

Український Червоний Хрест засуджує незаконні дії білоруського Червоного Хреста на окупованих територіях України

USAID працюватиме з Конгресом США, щоб інвестувати $230 млн в український бізнес

ОСТАННЄ

Окупанти вночі атакували Україну ракетами різного базування

США підтримуватимуть експорт українського зерна на світові ринки

Унаслідок ракетної атаки в Одесі є руйнування, виникла пожежа

Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки на Миколаїв збільшилася до 18 осіб

20 липня: Яке сьогодні свято

Кількість поранених унаслідок ударів по Миколаєву зросла до 9-ти, є загиблі

Окупанти вдарили по центру Миколаєва, сімох людей поранено, зокрема трьох дітей

Окупанти знову атакують південь України надзвуковими ракетами

Путін відмовився їхати на саміт БРІКС, оскільки побоюється арешту - Держдеп США

Окупанти за добу 19 разів обстріляли Сумщину з артилерії та авіації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА