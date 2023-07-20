Окупанти знову атакують південь України надзвуковими ракетами



Зафіксовано пуски крилатих ракет Х-22 з літаків Ту-22м3 з південного напрямку, повідомляють у ніч проти 20 липня в Телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Також наголошується, що "зафіксовано пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області".

Раніше Повітряні сили ЗСУ інформували про зафіксовану активність до 8 бортів Ту-22м3, що здійснюють політ у напрямку Чорного моря.

"Існує загроза пусків крилатих ракет. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - закликали військові.

Телеграм-канали повідомляють про серію потужних вибухів в Одесі та Миколаєві.





