Події

02:25 20.07.2023

Путін відмовився їхати на саміт БРІКС, оскільки побоюється арешту - Держдеп США

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Путін відмовився їхати на саміт БРІКС, оскільки побоюється арешту - Держдеп США

 Президент РФ Володимир Путін відмовився їхати до Південної Африки для участі в саміті БРІКС, оскільки побоюється арешту, заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер під час брифінгу.
"Що стосується форуму БРІКС - зустрічі БРІКС, то я скажу, що одним із багатьох чинників, через які ця війна стала для Росії стратегічним провалом, є її різке зниження авторитету у світі. І немає кращого прикладу, кращої ілюстрації її авторитету у світі, який сильно знизився, ніж той факт, що президент Росії, президент Путін, тепер навряд чи зможе виїжджати за кордон", - наголосив Міллер.
За його словами, Путін не хоче залишати межі Росії не тільки через втрату міжнародного авторитету, а й через острах бути затриманим за рішенням Міжнародного кримінального суду.
"Він міжнародний ізгой, який навряд чи може покинути свої кордони, побоюючись арешту", - додав речник Держдепу.
Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін не поїде в Йоганнесбург на саміт БРІКС, замість нього на заході буде присутній глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомив у середу офіс президента ПАР Сіріла Рамафоси.
"За обопільною згодою, президент РФ Володимир Путін не братиме участі в саміті, але Росію представить міністр закордонних справ Сергій Лавров", - йдеться в прес-релізі канцелярії Рамафоси.

Саміт БРІКС відбудеться 22-24 серпня. У ньому візьмуть участь лідери ПАР, Бразилії, Індії, Китаю.Це буде перший очний саміт БРІКС із початку пандемії коронавірусу COVID-19.
 

Теги: #рф #сша #реакція #брікс

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