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01:45 20.07.2023

Окупанти за добу 19 разів обстріляли Сумщину з артилерії та авіації

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Окупанти за добу 19 разів обстріляли Сумщину з артилерії та авіації

 Російські окупанти за минулу добу  19 разів обстріляли прикордоння Сумщини з артилерії та авіації, під вогнем були 9 громад, повідомили в обласній військовій адміністрації в середу ввечері.
"Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 99 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Миколаївська, Хотинська, Великописарівська, Есманська, Новослобідська громади", - йдеться у зведенні.
За даними ОВА, Юнаківська громада була під мінометним обстрілом (8 вибухів), на Білопільську громаду ворог скинув 27 мін.
У Краснопільській громаді зафіксовано артобстріл САУ (2 вибухи). Також були авіаудари - випущено 7 некерованих ракет. Крім того, були мінометні обстріли (23 міни). Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено 8 житлових будинків, 10 господарських будівель, лінію електропередач, газопровід, літні кухні, гаражі, легкові автомобілі, трактор. Було загоряння гаража, літньої кухні та господарської будівлі.
Під мінометним обстрілом була Миропільська громада (7 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено господарську споруду. Внаслідок ще одного - пошкоджено домогосподарство та вбито худобу.

Також ворог обстрілював із мінометів Миколаївську (4 міни), Новослобідську (7 мін) та Есманську громади (9 вибухів). У Хотинській громаді зафіксовано артилерійський обстріл САУ 120 мм (4 вибухи), з артилерії ворог обстрілював також Великописарівську громаду (2 вибухи).
 

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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