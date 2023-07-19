ООН має максимально долучитися до питання забезпечення зернової угоди

Організація Об'єднаних Націй має максимально долучитися до питання забезпечення дії зернової угоди для продовження вивезення продовольства з України, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"У нас угода з ООН і Туреччиною щодо забезпечення гуманітарних конвоїв із продовольством із нашої країни. Договір, який у нас є - він чинний і ще й пролонгований на 4 місяці. І, якщо ООН не порожня інституція, то має право сказати своє слово терористові, який тероризує не лише нашу країну", - заявив Данілов в ефірі телемарафону.

Як він наголосив, "якщо нині ООН (і Туреччина - ІФ-У) не даватимуть можливості забезпечувати продуктами харчування бідні країни, які потребують цієї допомоги, то питання штучного голоду, який РФ хоче сьогодні насадити у світі - питання лише часу".

"Ми наполягаємо на тому, щоб і ООН максимально активно долучилася до цього питання. Зрештою, один із варіантів, який запропонував наш президент, - це створення гумконвоїв, які під охороною засобів ураження мають рухатися, щоб світ не став на порозі ще однієї проблеми за рахунок того, що в РФ хтось божевільний", - сказав він.

Данілов також зазначив, що зараз украй необхідно, щоб чорноморська інфраструктура України працювала і була максимально захищена. З цієї причини, сказав він, на засіданнях у Зеленського Данілов також зазначив, що зараз украй необхідно, щоб чорноморська інфраструктура України працювала і була максимально захищена. З цієї причини, сказав він, на засіданнях у Зеленського розглядаються питання звернення до партнерів, включно з ООН, для створення гуманітарних конвоїв під захистом плавзасобів, які гарантуватимуть безпеку для цих конвоїв.