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20:12 19.07.2023

НАЗК направило до ДБР матеріали про незаконне збагачення колишнього одеського воєнкома Борисова на суму понад 188 млн грн

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НАЗК направило до ДБР матеріали про незаконне збагачення колишнього одеського воєнкома Борисова на суму понад 188 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки незаконного збагачення в ексвоєнкома м. Одеси Євгена Борисова на суму понад 188 млн грн.

"Матеріали, що ґрунтуються на результатах моніторингу способу життя, направлено до ДБР (Державного бюро розслідувань - ІФ-У) для здійснення досудового розслідування та притягнення його до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі НАЗК у середу ввечері.

Зазначається, що Борисов став відомим після того, як журналісти провели розслідування про те, що його мати 2022 року стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю €3,7 млн. Незабаром з'ясувалося, що окрім нерухомості, вона придбала й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн.

"Борисов пояснив НАЗК, що кошти нібито були позичені різними людьми і як доказ надав копії укладених договорів. Однак після їхнього розгляду виникли обґрунтовані підозри в юридичній фікції", - зазначається в повідомленні.

Встановлено, що свекруха колишнього воєнкома упродовж останніх років також стала власницею дороговартісних автомобілей Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG; Toyota Land Cruiser, при цьому не маючи для цього достатніх коштів, отриманих законним шляхом.

Крім цього, дружина Борисова придбала офісне приміщення в Іспанії вартістю €510 тис., також не маючи для цього достатньої кількості грошових активів і доходів, отриманих із законних джерел.

 

 

 

Теги: #воєнком #назк #збагачення

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