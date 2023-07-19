Зеленський провів нараду з підготовки саміту Кримської платформи

Президент України Володимир Зеленський провів у середу нараду з підготовки саміту Кримської платформи - лідерів держав і парламентського рівня.

"Точно знаємо, що саміт буде змістовним, і Крим стане ще ближче до повернення у вільний світ, ще ближче до звільнення від окупації. Уся українська земля, усі українські люди мають бути вільними", - сказав Зеленський у відеозверненні в середу.

Як очікується, саміт відбудеться 23 серпня 2023 року.