Події

19:46 19.07.2023

На південному сході України тривають важкі бої, за добу відбулося 19 бойових зіткнень

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На південному сході України тривають важкі бої, за добу відбулося 19 бойових зіткнень

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, тривають важкі бої, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Протягом доби відбулося 19 бойових зіткнень", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

На волинському та поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання в прикордонних із Україною районах.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.

На куп'янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону.

На бахмутському напрямку під щільним вогнем артилерії противника підрозділи української армії успішно відбили атаки противника в районі Богданівки Донецької області.

На авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, українські воїни успішно відбили атаки російських військ у районі Невельського.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Мар'їнки та Красногорівки.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на запобіганні подальшому просуванню українських військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене становище в районі на північ від Приютного Запорізької області.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - наголошують у Генштабі.

Російські окупанти продовжують порушувати закони та звичаї війни, використовуючи тактику терору та завдаючи ударів і по військових, і по цивільних об'єктах.

Так, протягом доби російські окупанти завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 16 крилатих ракет морського базування "Калібр", вісім крилатих ракет Х-22, шість крилатих ракет "Онікс", одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 32 ударних БпЛА типу "Shahed".

За результатами бойової роботи, протиповітряною обороною ПС ЗСУ та ППО інших складових Сил оборони України знищено 13 крилатих ракет "Калібр", одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 23 ударних БпЛА типу "Shahed".

Крім того, ворог завдав 66 авіаційних ударів і здійснив близько 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголошують у Генштабі.

Авіаударів, мінометних і артилерійських ударів за добу зазнали понад 93 населених пункти у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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