Російські окупанти переобладнують цивільні об'єкти на тимчасово захоплених територіях під власні потреби

Російські окупанти продовжують переобладнувати об'єкти цивільної інфраструктури тимчасово захоплених територій України під власні потреби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Так, у будинку культури Каланчацької селищної ради Херсонської області окупанти облаштували військовий шпиталь, де на лікуванні з пораненнями різного ступеня тяжкості та на реабілітації перебувають понад 50 російських загарбників", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.