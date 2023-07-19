Події

19:03 19.07.2023

Українська авіація за добу завдала п’ять ударів по місцях зосередження противника

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Українська авіація за добу завдала п’ять ударів по місцях зосередження противника

Авіація сил оборони України за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Крім того, українськими військовослужбовцями було знищено 2 розвідувальні БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби вразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та станцію РЕБ ворога.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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