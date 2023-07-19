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17:05 19.07.2023

Резніков: На саміті НАТО у Вільнюсі жодного разу слово "корупція" не звучало як вимога до України

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Резніков: На саміті НАТО у Вільнюсі жодного разу слово "корупція" не звучало як вимога до України

\Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі він жодного разу не почув слова "корупція" щодо України, йшлося про очікування від України щодо реформ.

"Я вам із задоволенням можу зазначити, що я персонально був у Вільнюсі в делегації, яку очолював президент України Володимир Зеленський. І два дні, які ми там перебували, комунікації були на двосторонніх зустрічах лідерами країн, президентами чи прем'єр-міністрами. І всі сесії, на яких ми бували, жодного разу слово корупція не звучало як вимога до України", - сказав Резніков під час пресконференції "Як реалізувати антикорупційну політику в секторі оборони під час війни?" у середу.

За словами міністра, це означає, що партнери оцінили зусилля України, і рівень довіри піднявся.

"Тому на саміті у Вільнюсі йшлося про очікування від України щодо реформ. Але ще раз наголошую, слово корупція жодного разу за два дні я не почув, от жодного разу. Це означає, що ми з вами рухаємося в правильному напрямі, з правильним трендом", - запевнив Резніков.

Теги: #нато #корупція #резніков

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