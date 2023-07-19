Події

15:00 19.07.2023

В Ірландії проводиться розслідування після публікації фото ірландських деталей у двигуні збитого в Україні Shahed

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В Ірландії проводиться розслідування після публікації фото ірландських деталей у двигуні збитого в Україні Shahed

Глава уряду Ірландії Лео Варадкар заявив, що в Ірландії проводиться розслідування після публікації у вівторок фотографії ірландських деталей у двигуні збитого в Україні безпілотника Shahed.

"Ми знаємо про збиття цього дрона. Ми проводимо відповідне розслідування. Ми не віримо, що якісь ірландські компанії могли порушити санкції", - сказав він у середу на пресконференції в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Він припустив, що, "можливо, санкції порушили "якісь треті сторони".

Теги: #санкції #ірландія #дрони

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