В Ірландії проводиться розслідування після публікації фото ірландських деталей у двигуні збитого в Україні Shahed

Глава уряду Ірландії Лео Варадкар заявив, що в Ірландії проводиться розслідування після публікації у вівторок фотографії ірландських деталей у двигуні збитого в Україні безпілотника Shahed.

"Ми знаємо про збиття цього дрона. Ми проводимо відповідне розслідування. Ми не віримо, що якісь ірландські компанії могли порушити санкції", - сказав він у середу на пресконференції в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Він припустив, що, "можливо, санкції порушили "якісь треті сторони".