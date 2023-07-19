Події

14:44 19.07.2023

Одесу можуть захистити додаткові системи ППО SAMP-T або Patriot - Зеленський

1 хв читати
Одесу можуть захистити додаткові системи ППО SAMP-T або Patriot - Зеленський

Для захисту Одеси з повітря Україні потрібні додаткові системи ППО SAMP-T або Patriot, сказав на пресконференції в Києві в середу після зустрічі з главою уряду Ірландії Лео Варадкаром президент України Володимир Зеленський.

"Є дві системи на сьогодні. Я домовлявся з президентом Макроном і прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, коли ми отримали SAMP-T. Не будемо зараз говорити, де знаходяться ці системи, але вони працюють, працюють чудово", - сказав він.

"Якби в нас були відповідні додаткові системи, то вони захистили б інфраструктуру Одеси, і не тільки портову інфраструктуру", - сказав Зеленський.

"Або це системи Patriot. Ви також прекрасно знаєте, хто нам дав ці системи. Але всього цього поки що не вистачає, щоб захистити відповідну інфраструктуру", - наголосив Зеленський.

Теги: #одеса #ппо #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:56 19.07.2023
Україна вивчає можливості відновлення "зернового коридору", включно із супроводом конвоями

Україна вивчає можливості відновлення "зернового коридору", включно із супроводом конвоями

14:45 19.07.2023
Зеленський зустрівся в Києві з прем'єр-міністром Ірландії

Зеленський зустрівся в Києві з прем'єр-міністром Ірландії

09:30 19.07.2023
ППО України знищила 13 "Калібрів", одну Х-59 та 23 БПЛА

ППО України знищила 13 "Калібрів", одну Х-59 та 23 БПЛА

23:33 18.07.2023
Жоден компонент із вільного світу не повинен бути використаний у російській зброї

Жоден компонент із вільного світу не повинен бути використаний у російській зброї

20:11 18.07.2023
Зеленський: Путін - садист, готовий убити всіх, хто не згоден з його ідеологією

Зеленський: Путін - садист, готовий убити всіх, хто не згоден з його ідеологією

19:41 18.07.2023
Це колонізаторська війна - Зеленський в інтерв'ю африканським журналістам

Це колонізаторська війна - Зеленський в інтерв'ю африканським журналістам

19:21 18.07.2023
Україна отримала касетні боєприпаси після дев'яти років ведення Росією війни забороненою зброєю

Україна отримала касетні боєприпаси після дев'яти років ведення Росією війни забороненою зброєю

14:02 18.07.2023
На засіданні Ставки розглянули питання безпеки портів і морського експорту зерна

На засіданні Ставки розглянули питання безпеки портів і морського експорту зерна

23:28 17.07.2023
Зеленський провів селектор з оборони та безпеки

Зеленський провів селектор з оборони та безпеки

16:56 17.07.2023
Судновласницькі компанії готові продовжувати транспортувати українське зерно без участі РФ - Зеленський

Судновласницькі компанії готові продовжувати транспортувати українське зерно без участі РФ - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна вивчає можливості відновлення "зернового коридору", включно із супроводом конвоями

Термінали Kernel, Viterra, CMA CGM Group пошкоджено внаслідок атаки портів "Одеса" і "Чорноморськ"

Зеленський: РФ свідомо завдає ударів по інфраструктурі зернової ініціативи

Третій саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня в Києві

Новий маршрут експорту української с/г продукції має пролягати через територіальні води Болгарії та Румунії - посол України в Туреччині

ОСТАННЄ

Ірландія додатково надає Україні 5 млн євро гуманітарної допомоги

Глава МЗС Німеччини про атаки на Одесу: Кожна путінська бомба також завдає удару по найбідніших людях у світі

В Ірландії проводиться розслідування після публікації фото ірландських деталей у двигуні збитого в Україні Shahed

Президент Путін не поїде на саміт БРІКС - офіс президента ПАР

СБУ знешкодила три угруповання, які незаконно переправляли українців за кордон

Кулеба: Заколот Пригожина розкрив слабкість путінського режиму перед усім світом, але найважливіше - перед народом РФ

Термінали Kernel, Viterra, CMA CGM Group пошкоджено внаслідок атаки портів "Одеса" і "Чорноморськ"

Зеленський: РФ свідомо завдає ударів по інфраструктурі зернової ініціативи

Третій саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня в Києві

ТЧХУ продовжує допомагати постраждалим від підтоплення в Херсонській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА