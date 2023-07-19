Одесу можуть захистити додаткові системи ППО SAMP-T або Patriot - Зеленський

Для захисту Одеси з повітря Україні потрібні додаткові системи ППО SAMP-T або Patriot, сказав на пресконференції в Києві в середу після зустрічі з главою уряду Ірландії Лео Варадкаром президент України Володимир Зеленський.

"Є дві системи на сьогодні. Я домовлявся з президентом Макроном і прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, коли ми отримали SAMP-T. Не будемо зараз говорити, де знаходяться ці системи, але вони працюють, працюють чудово", - сказав він.

"Якби в нас були відповідні додаткові системи, то вони захистили б інфраструктуру Одеси, і не тільки портову інфраструктуру", - сказав Зеленський.

"Або це системи Patriot. Ви також прекрасно знаєте, хто нам дав ці системи. Але всього цього поки що не вистачає, щоб захистити відповідну інфраструктуру", - наголосив Зеленський.