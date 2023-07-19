Події

12:43 19.07.2023

Третій саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня в Києві

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Третій саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня в Києві

У Києві в гібридному форматі 23 серпня відбудеться третій міжнародний саміт Кримської платформи, 22 серпня заплановано експертну дискусію, повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"23 серпня цього року в Києві в гібридному форматі відбудеться третій міжнародний саміт Кримської платформи. Минулого року ми змогли залучити країни Глобального Півдня. Сьогодні учасниками Кримської платформи є 61 країна і міжнародна організація. Завдання - розширити географію", - розповіла Джапарова під час Міжнародного форуму експертної мережі Кримської платформи "Бачення майбутнього: експертний погляд".

Вона зазначила, що, зокрема, саміт буде присвячений питанням відновлення та майбутнього Криму, як Україна бачить Крим, а також питанням безпеки, зокрема чорноморської.

Крім того, за словами Джапарової, 22 серпня, за день до саміту Кримської платформи, буде проведено експертну дискусію. Підготовчі заходи до цих двох днів уже розпочалися.

"Сьогодні у президента України буде зустріч, де ми проводитимемо нараду з підготовки до саміту і проговорюватимемо весь спектр організаційних питань. Я щиро вірю, що саміт буде черговим успіхом нашої дипломатії", - сказала вона.

Заступниця міністра наголосила, що Кримська платформа - це безпрецедентний формат, який на сьогодні об'єднує країни та міжнародні організації з одним стратегічним завданням - деокупацією Криму.

Теги: #київ #саміт #кримська_платформа

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