Зеленський: РФ свідомо завдає ударів по інфраструктурі зернової ініціативи

Президент України Володимир Зеленський уранці в середу провів селекторну нараду, присвячену нічним російським ударам по Одеській і Житомирській областях та інших регіонах.

"Російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди, і кожна російська ракета - це удар не тільки по Україні, а й по всіх у світі, які прагнуть нормального та безпечного життя", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він зазначив, що під час наради віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков і міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко поінформували про наслідки ударів.

"Також були доповіді головкома Залужного і командувача ВПС Олещука. Військовим дав доручення посилити захист людей і портової інфраструктури, а МЗС - активізувати контакти з партнерами для посилення тиску на державу-терориста та продовження нормального експорту українського зерна", - наголосив президент.