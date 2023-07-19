Окупанти за добу обстріляли 4 прикордонні села на Чернігівщині та Сумщині

Російські окупанти двічі обстріляли з мінометів м. Середина-Буда Шосткинського району Сумської області за минулу добу, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці в середу вранці.

Також під вогонь мінометів і ствольної артилерії потрапили села Гірськ і Єліне Корюківського району, Леонівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області, Бачівськ Шосткинського району Сумської області, які розташовані в безпосередній близькості від державного кордону з РФ.

"Усього протягом доби нараховано шість обстрілів (25 вибухів) із різних видів озброєння. Чернігівська область. Семенівська громада: Леонівка - 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм. Сновська громада: Гірськ - 3 приходи, ймовірно ствольна артилерія; Єліне - 4 приходи, імовірно міномет 120 мм. Сумська область. Шосткинський район: Середина Буда - 4 приходи, імовірно міномет 120 мм; 10 прихоів, імовірно, міномет 82 мм; Бачівськ - 2 приходи, імовірно міномет 120 мм", - ідеться в повідомленні.

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано.