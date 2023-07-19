Події

08:30 19.07.2023

ЗС України за добу знищили 470 окупантів

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ЗС України за добу знищили 470 окупантів

ЗС України за минулу добу ліквідували 470 окупантів, 8 бронемашин, 4 танки, 31 артсистему і 46 БПЛА, повідомили в Генштабі в середу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 239480 (+470) осіб ліквідовано, танків - 4123 (+4) од, бойових броньованих машин - 8059 (+8) од, артилерійських систем - 4573 (+31) од, РСЗВ - 689 (+0) од, засобів ППО - 430 (+2) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 310 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3885 (+46), крилаті ракети - 1279 (+6), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7105 (+19) од, спеціальна техніка - 683 (+6)", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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