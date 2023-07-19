Події

07:31 19.07.2023

Росіяни обстріляли Сумську область із мінометів та артилерії, є пошкодження

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Росіяни обстріляли Сумську область із мінометів та артилерії, є пошкодження

Протягом минулого дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 53 вибухи, пошкоджено приватні будинки, повідомляє пресслужба ОВА.

Так, обстрілів зазнали Середино-Будська, Білопільська, Краснопільська, Есманська, Хотинська громади.

У Середино-Будській громаді зафіксовано 4 вибухи з мінометів.

По Білопільській ворог гатив із мінометів, 9 вибухів та артилерії, 11 вибухів. Унаслідок артобстрілу пошкоджено три приватні житлові будинки.

По Краснопільській громаді здійснено мінометні обстріли, 19 вибухів.

В Есманській громаді було зафіксовано 2 вибухи з мінометів.

По Хотинській росіяни вдарили з мінометів, 6 вибухів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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