Події

07:29 19.07.2023

За добу відбулося понад 20 бойових зіткнень між ЗС України та противником

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За добу відбулося понад 20 бойових зіткнень між ЗС України та противником

За минулу добу відбулося понад 20 бойових зіткнень між ЗСУ і противником, РФ зосереджує основні зусилля на п'яти напрямках на сході України, повідомляє Генеральний штаб.

"Противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - протягом минулої доби відбулося понад 20 бойових зіткнень", - ідеться у зведенні.

На сіверському та слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 н. п., зокрема, під вогонь потрапили Середина-Буда, Попівка, Іскрисківщина, Волфине, Степне Сумської області та Козача Лопань, Вовчанськ і Бударки Харківської області.

На куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Синьківка, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

На лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного і Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Лиман, Берестове і Роздолівка на Донеччині.

На бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Курдюмівки, Озарянівки, Дружби, Білої Гори та Олександро-Шультиного. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Ступочки, Олександро-Шультине, Північне та Південне Донецької області.

На авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі міста Авдіївка. У той же час, противник здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Керамік, Авдіївка, Первомайське та Семенівка Донецької області.

На мар’їнському напрямку, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів. Серед них Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Максимільянівка Донецької області.

На шахтарському напрямку, в районах Рівнополя на Донеччині та Новодарівки Запорізької області противник здійснив невдалі спроби відновлення втраченого положення. Завдав авіаційних ударів біля Великої Новосілки, Макарівки та Рівнополя. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива та Шахтарське Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Зокрема, завдав авіаударів у районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова та П’ятихаток Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Вільне Поле, Времівка Донецької області; Залізничне, Лобкове, Кам’янське Запорізької області; Синельникове та Нікополь на Дніпропетровщині; Бургунка, Херсон Садове, Берегове і Велетенське Херсонської області та Очаків на Миколаївщині. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної  операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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