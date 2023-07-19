РФ атакувала Україну шістьма "Калібрами" і 35-ма "Шахедами-136", ППО ліквідувала всі ракети і 31 дрон

РФ атакувала Україну 6-ма "Калібрами" і 35-ма "Шахедами-136", ППО ліквідувала всі ракети і 31 дрон, повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

"Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється", - йдеться в ранковому зведенні.

За інформацією Генштабу, минулої доби російські окупанти також завдали ракетно-авіаційного удару по території України - задіяли 6 крилатих ракет "Калібр" і 35 іранських ударних БПЛА "Шахед-136".

"Силами і засобами Повітряних Сил знищено 6 крилатих ракет "Калібр" і 31 ударний БПЛА противника", - ідеться у зведенні.