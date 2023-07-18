Резніков: "Рамштайн-14" продемонстрував непохитну підтримку України

"Рамштайн-14" продемонстрував непохитну підтримку України нашими партнерами, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Пріоритет: постачання зброї та обладнання, терміново необхідних для звільнення території України. Фокус: ППО, боєприпаси та броня. Нові ініціативи!" - Написав Резніков.

Глава українського Міноборони подякував колегам з Люксембургу та Естонії за подання конкретних кроків для розвитку ІТ-коаліції, а також литовських друзів за ініціативу створити коаліцію з розмінування.

Крім того, Резніков подякував голові Пентагону Ллойду Остіну за керівництво безпрецедентною коаліцією проти зла.

"Разом ми наполегливо працюємо, щоб досягти перемоги, справедливого миру та кращого майбутнього", - резюмував Резніков.