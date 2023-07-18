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21:30 18.07.2023

ЗС України мають успіх на південному напрямку

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ЗС України мають успіх на південному напрямку

ЗСУ мають успіх на південному напрямку і закріплюються на досягнутих рубежах, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Тривають наступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках. На напрямках Мала Токмачка-Новопокровка та Велика Новосілка-Урожайне наші захисники мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - написала вона в телеграм-каналі.

За її словами, ініціатива на боці української армії.

Маляр наголосила, що "завдання ворога - зупинити наше просування. І вони докладають чимало зусиль для цього. Ворог у нас сильний".

"Тому нашим військам доводиться рухатися в надскладній обстановці. Крім того, необхідно створити певні умови для подальшого просування. А це потребує часу. Згадайте звільнення Херсона - це теж був не один день", - нагадала заступниця міністра оборони.

 

 

 

Теги: #зсу #успіхи #маляр

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